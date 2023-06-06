Ялтинский «Рубин» прошел аттестацию для участия в чемпионате России

Футбольный клуб «Рубин» из Ялты стал второй крымской командой, которая получила право участвовать в чемпионате России. «Рубин» будет выступать во второй лиге, сообщается в Telegram-канале Второй лиги.

«Комиссия Футбольной национальной лиги по аттестации футбольных клубов для участия в соревнованиях Второй лиги в дивизионе «Б» провела сегодня очередное заседание. По ее итогам было принято решение выдать Аттестат ФНЛ клубу «Рубин Ялта», — говорится в сообщении.

Ранее аттестацию прошел другой крымский клуб – «Севастополь». С 2014 года крымские клубы выступали в отдельной лиге - чемпионате Крыма.

В нынешнем сезоне «Рубин» набрал 24 очка в 12 матчах и занимает второе место в первенстве Крыма, отставая на два очка от лидирующей симферопольской «Таврии».

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