В менхенгладбахской «Боруссии» объявили имя главного тренера

Швейцарский специалист Херардо Сеоане стал главным тренером менхенгладбахской «Боруссии». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Контракт с тренером рассчитан на три сезона.

В минувшем сезоне в «Боруссии» работал Даниэль Фарке.

Ранее Сеоане работал в «Байере», Этот клуб он возглавлял с мая 2021 по октябрь 2022 года. Под его руководством команда из Леверкузена выигрывала бронзовые медали Бундеслиги.

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