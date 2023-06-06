«Севилья» продлила контракт с Мендилабаром после победы в Лиге Европы

Победитель Лиги Европы «Севилья» продлила контракт с главным тренером команды Хосе Луисом Мендилибаром, сообщается на сайте футбольного клуба.

Соглашение с 62-летним испанцем рассчитано на один сезон. Мендилабар тренирует «Севилью» с марта 2023 года, сменив на этом посту аргентинца Хорхе Сампаоли.

В чемпионате Испании «Севилья» закончила сезон на 12-м месте. В Лиге Европы под руководством Мендилибара «Севилья» победила «Манчестер Юнайтед» (2:2, 3:0) и «Ювентус» (1:1, 2:1). В финале команда победила «Рому», в седьмой раз завоевав второй по значимости еврокубковый трофей.