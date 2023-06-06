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«Барселона» выиграла товарищеский матч у «Виссел Кобе» Иньесты

Ранее тренер сине-гранатовых и игрок японского клуба выступали вместе в одной команде.
06 июня 2023 18:27
автор: Александр Евграфов

Футболисты «Барселоны» победили японский «Виссел Кобе» в товарищеском матче, который проходил на Олимпийском стадионе в Токио. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу чемпионов Испании.

В составе победителей отличились Франк Кессье, забивший гол на 16-й минуте и Эрик Гарсия, отправивший мяч в ворота на 19-й.

В составе «Виссел Кобе» в матче принял участие Андрес Иньеста, который перед началом игры обнялся с тренером «Барселоны» Хавьером Эрнандесом.

Оба футболиста выступали в составе «Барселоны». Иньеста перешел в японский клуб из «Барселоны» летом 2018 года и завершит свое выступление в июле этого года. 39-летний футболист играл в составе «сине-гранатовых» с 2002 по 2018 год. За это время футболист стал девятикратным чемпионом Испании, шестикратным обладателем Кубка и семикратным обладателем Суперкубка страны.

Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года, под его руководством команда впервые с 2019 года стала чемпионом Испании.

источник: «Советский спорт»
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