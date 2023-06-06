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«Рубин» объявил об уходе Саплинова и Миткова

У игроков закончились контракты.
06 июня 2023 18:27
автор: Александр Кожевников

Казанский «Рубин» объявил об уходе из команды полузащитника Александра Саплинова и нападающего Димитара Миткова.

У обоих футболистов закончились сроки контракта. Саплинов был арендован в июле 2022 года у «Ростова». В составе казанского клуба он провел пять матчей, не отметившись результативными действиями.

Митков выступал в клубе на правах аренды из софийского «Локомотива». Он сыграл в 11 встречах и также не отметился результативными действиями.

«Рубин» стал чемпионом Первой лиги, завоевав путевку в Российскую премьер-лигу. Казанский клуб вернулся в высший дивизион чемпионата России спустя год после того, как покинул его.

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источник: ФК «Рубин»
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