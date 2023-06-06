Ди Мария объявил об уходе из «Ювентуса»

Аргентинский полузащитник Анхель Ди Мария разместил в социальных сетях публикацию, в которой объявил о своем уходе из туринского «Ювентуса».

«Я завершаю трудный и сложный этап. Покидаю команду с душевным спокойствием того, кто отдал все силы, чтобы помочь клубу завоевывать титулы, но это стало невозможным. Я ухожу с горьким привкусом неудачи, но с радостью от обретения множества друзей в коллективе, частью которого я был», - говорится в сообщении.

Футболист поблагодарил своих одноклубников и болельщиков за поддержку.

Ди Мария выступал за «Ювентус» с 2022 года, принял участие в 40 матчах во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал семь голевых передач. Аргентинский полузащитник покинет клуб на правах свободного агента.

«Ювентус» завершил сезон с 62 очками на седьмом месте, потеряв 10 набранных очков из-за штрафа по делу о финансовых махинациях.