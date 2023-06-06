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«Справедливость восторжествовала». Журова - о получении ялтинским «Рубином» лицензии для второй лиги

Клуб из Ялты может сыграть в чемпионате России уже в следующем сезоне.
«Справедливость восторжествовала». Журова - о получении ялтинским «Рубином» лицензии для второй лиги
06 июня 2023 18:37
автор: Александр Кожевников
автор фото: ФК "Рубин" Ялта

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала получение ялтинским «Рубином» лицензии для выступлений во второй лиге.

«Наконец-то. Очень ждали этого события. Вначале не включали эти клубы, потому что понимали, что последуют санкции всему футбольному союзу. Неизвестно, чем бы закончилось это для нашего футбольного сообщества, а тут они и так уже все санкции применили. Понимая, что других вариантов уже нет, теперь держать эти клубы и не давать им возможности играть в лиге — это неправильно. Справедливость восторжествовала», - приводит слова Журовой «Спорт-Экспресс».

Ранее аттестацию прошел другой крымский клуб – «Севастополь». С 2014 года крымские клубы выступали в отдельной лиге - чемпионате Крыма.

В нынешнем сезоне «Рубин» набрал 24 очка в 12 матчах и занимает второе место в первенстве Крыма, отставая на два очка от лидирующей симферопольской «Таврии».

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источник: «Спорт-Экспресс»
«Справедливость восторжествовала». Журова - о получении ялтинским «Рубином» лицензии для второй лиги
«Справедливость восторжествовала». Журова - о получении ялтинским «Рубином» лицензии для второй лиги
Клуб из Ялты может сыграть в чемпионате России уже в следующем сезоне.
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