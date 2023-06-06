Александр Усик: не согласился бы на бой с российским боксёром

Украинский боксер, чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик заявил, что не согласился бы на бой с российским боксером.

«Бой с российским боксёром? Сейчас я этого не представляю. Я и сам бы этого не хотел. Я не согласился бы на ни какой бой с представителем России. Вообще-то я даже не думаю об этом. Там не с кем боксировать», - приводит слова Александра Усика Koloseum.

В последнем поединке Александр Усик одержал победу над британцем Энтони Джошуа раздельным решением судей. Всего на его счету 20 поединков, в которых он одержал 20 побед.