Чемпион Англии «Манчестер Сити» стал самым дорогим футбольным брендом мира по версии консалтинговой компании Brand Finance.

Общая стоимость бренда горожан составляет 1,562 млрд долларов, увеличившись за последний год на 23 млн. В то же время мадридский «Реал» потерял за год 255 млн и уступил первое место «Манчестер Сити».

Общая стоимость бренда королевского клуба составила 1,513 млрд долларов. Замыкает тройку самых дорогих футбольных брендов чемпион Испании этого года – «Барселона» с общей стоимостью 1,425 млрд долларов.

По итогам нового рейтинга команды, составляющие первую десятку самых дорогих брендов, лишь поменялись местами в нем. Всего в десятке лучших – шесть клубов из Англии, два из Испании, по одному из Германии и Франции.

В топ-10 также вошли: 4 (5-е место в прошлом году). «Манчестер Юнайтед» (1,412 млрд); 5(4) «Ливерпуль» (1,411 млрд); 6 (7). «Пари Сен-Жермен» (1,174 млрд); 7(6). «Бавария» (1,140 млрд); 8 (10). «Арсенал» (940 млн); 9 (8). «Тоттенхэм» (931 млн); 10 (9). «Челси» (893 млн).