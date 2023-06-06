ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Зенит» хочет получить за Сутормина не менее 5 миллионов долларов

Игроком интересуется ЦСКА.
06 июня 2023 19:29
автор: Александр Кожевников

Санкт-петербургский «Зенит» не готов отпустить полузащитника Алексея Сутормина за сумму, меньшую, чем 5 миллионов долларов. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Как сообщает источник, такую сумму называют заинтересованным клубам.

Ранее сообщалось, что главный тренер ЦСКА Владимир Федотов заинтересован в услугах полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина.

29-летний Сутормин выступает за «Зенит» с 2019 года. В нынешнем сезоне РПЛ он провел 13 матчей и не отметился голевыми действиями на поле. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2025 года.

Совсем скоро состоится долгожданный финал Лиги чемпионов! Вы можете порадовать себя футболкой команды победителя! Нажмите «Хочу футболку» под этим постом в нашем телеграм-канале.

источник: «РБ-Спорт»
Пятикратный победитель Лиги чемпионов покинул пост технического директора «Милана»
По данным СМИ, у легенды «россонери» возникли серьезные разногласия с руководством клуба.
06.06.2023 20:17
Футбол
автор: Александр Евграфов
Главный тренер «Ариса»: хотелось бы иметь ясность по Кокорину до 19 июня
Пока неизвестно, где проведет следующий сезон россиянин.
06.06.2023 19:56
Футбол
автор: Александр Кожевников
Агент Роши заявил, что футболист мог перейти в «Бордо» до трансфера в ЦСКА
Агент раскрыл карты.
06.06.2023 19:53
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Локомотив» рассматривает вариант с приглашением Бакаева
«Железнодорожники» готовы как на аренду, так и на полноценный трансфер.
06.06.2023 19:31
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Зенит» хочет получить за Сутормина не менее 5 миллионов долларов
Игроком интересуется ЦСКА.
06.06.2023 19:29
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Манчестер Сити» стал самым дорогим футбольным брендом мира
Английский клуб потеснил с первой строчки рейтинга мадридский «Реал».
06.06.2023 19:14
Футбол
автор: Александр Евграфов
Александр Усик: не согласился бы на бой с российским боксёром
Украинец ответил на вопрос о потенциальном поединке с россиняином.
06.06.2023 18:54
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Справедливость восторжествовала». Журова - о получении ялтинским «Рубином» лицензии для второй лиги
«Справедливость восторжествовала». Журова - о получении ялтинским «Рубином» лицензии для второй лиги
Клуб из Ялты может сыграть в чемпионате России уже в следующем сезоне.
06.06.2023 18:37
Футбол
автор: Александр Кожевников
Ди Мария объявил об уходе из «Ювентуса»
Футболист разместил в социальных сетях соответствующую публикацию.
06.06.2023 18:36
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Барселона» выиграла товарищеский матч у «Виссел Кобе» Иньесты
Ранее тренер сине-гранатовых и игрок японского клуба выступали вместе в одной команде.
06.06.2023 18:27
Футбол
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.