«Зенит» хочет получить за Сутормина не менее 5 миллионов долларов

Санкт-петербургский «Зенит» не готов отпустить полузащитника Алексея Сутормина за сумму, меньшую, чем 5 миллионов долларов. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Как сообщает источник, такую сумму называют заинтересованным клубам.

Ранее сообщалось, что главный тренер ЦСКА Владимир Федотов заинтересован в услугах полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина.

29-летний Сутормин выступает за «Зенит» с 2019 года. В нынешнем сезоне РПЛ он провел 13 матчей и не отметился голевыми действиями на поле. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2025 года.

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