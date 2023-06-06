«Локомотив» рассматривает вариант с приглашением Бакаева

«Локомотив» рассматривает вариант с приглашением в команду полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева. Об жтом сообщает «РБ Спорт».

Как информирует источник, в московском клубе готовы рассмотреть как вариант полноценного трансфера, так и аренды. Сейчас клуб находится в поиске замены Франсуа Камано. При этом «Зенит» пока не заинтересован в том, чтобы отпустить игрока.

В текущем сезоне Бакаев провел 26 матчей, в которых забил три гола и отметился двумя результативными передачами.

Напомним, что футболист перешел в клуб из Санкт-Петербурга на правах свободного агента в июле 2022 года по истечении контракта со «Спартаком».

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