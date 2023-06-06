Агент Роши заявил, что футболист мог перейти в «Бордо» до трансфера в ЦСКА

Футбольный агент Маркос Тито, представляющий интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, сообщил, какие клубы проявляли интерес к его подопечному перед его переходом в ЦСКА.

«Определенный интерес к Виллиану проявляли несколько клубов из Турции и Бразилии, но ЦСКА был конкретнее остальных и смог предложить достойную цену. Был ли к Роше интерес из европейских топ-чемпионатов? «Бордо» до вылета из Лиги 1 рассматривал трансфер Роши в качестве усиления», - цитирует Тито Metaratings.

Роша выступает в составе ЦСКА с сентября 2022 года. Он перешел в столичный клуб из португальского «Портимоненсе».

В составе ЦСКА он провел 31 встречу во всех турнирах, став автором четырех голов и трижды ассистировав партнерам.

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