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Главный тренер «Ариса»: хотелось бы иметь ясность по Кокорину до 19 июня

Пока неизвестно, где проведет следующий сезон россиянин.
06 июня 2023 19:56
автор: Александр Кожевников

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский высказался о ситуации с будущим российского футболиста Александра Кокорина.

«У нас все по-прежнему: мы находимся на стадии переговоров. Пока все открыто и неясно. Когда все определится? 19 июня у нас начинается предсезонный период, поэтому хотелось бы иметь ясность по составу, в том числе и по Саше», - приводит слова Шпилевского «Спорт-Экспресс».

Напомним, Кокорин выступает в составе «Ариса» на правах аренды с 2022 года. Права на футболиста принадлежат «Фиорентине». Ранее сообщалось, что «Арис» может выкупить российского футболиста.

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источник: «Спорт-Экспресс»
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