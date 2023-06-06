Пятикратный победитель Лиги чемпионов покинул пост технического директора «Милана»

Пятикратный победитель Лиги чемпионов и легенда «Милана» Паоло Мальдини покинул пост технического директора команды, сообщается на сайте футбольного клуба.

Ранее сообщалось, что у Мальдини возникли серьезные разногласия с руководством клуба.

После ухода Мальдини обязанности технического директора будут возложены на специальную рабочую группу, которая будет подчиняться генеральному директору «Милана» и сотрудничать с главным тренером команды Стефано Пиоли.

Мальдини на протяжении всей футбольной карьеры с 1984 по 2009 год выступал за «Милан», а с 2019 года занимал пост технического директора команды.

В завершившемся сезоне «Милан» занял четвертое место в чемпионате Италии и стал полуфиналистом нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

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