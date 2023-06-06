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В «Ростове» исключили уход Даниила Уткина из команды

Сообщалось, что игрок может перейти в «Рубин».
06 июня 2023 20:40
автор: Александр Кожевников

Вице-президент «Ростова» Рустем Сайманов опроверг информацию о возможном уходе Даниила Уткина из команды.

«Даниил Уткин может покинуть команду? Нет. Уткин — игрок «Ростова». Мы полностью им довольны», - приводит слова Сайманова «Спорт-Экспресс».

Ранее в СМИ появилась информация, что Уткин ведет переговоры с казанским «Рубином».

В нынешнем сезоне Уткин провел 33 матча в составе «Ростова» во всех турнирах, забив в них три мяча и 10 раз ассистировав партнерам.

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источник: «Спорт-Экспресс»
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