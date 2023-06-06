«Ювентус» захотел покинуть проект европейской Суперлиги

Итальянский «Ювентус» намерен покинуть проект европейской Суперлиги, о чем известил испанские «Реал» и «Барселону», сообщает Marca.

По данным источника, новое руководство туринского клуба намерено достичь соглашения с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), чтобы избежать дисквалификации клуба.

Ранее Федеральный апелляционный суд Итальянской федерации футбола (FIGC) лишил «Ювентус» десяти очков по делу о финансовых махинаций. Стало известно, что УЕФА может исключить клуб из еврокубков на год или более еще и за поддержку проекта Суперлиги, который вызвал негативную реакцию в УЕФА.

Чтобы найти компромисс с УЕФА и избежать дисквалификации, «Ювентус» уведомил, что начал процедуру выхода из Суперлиги.

В апреле 2021 года 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги, за что подверглись жесткой критике нового турнира. Позже после угроз ФИФА и УЕФА проект покинули все английские клубы, миланский «Интер» и мадридский «Атлетико».

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