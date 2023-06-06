ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Ювентус» официально подтвердил выход из Суперлиги

Заявление опубликовано на официальном сайте команды
06 июня 2023 21:11
автор: Александр Евграфов

Итальянский «Ювентус» официально подтвердил, что намерен покинуть проект европейской Суперлиги, о чем известил испанские «Реал» и «Барселону», сообщается на официальном сайте команды.

Клуб подтвердил отправку писем в Мадрид и Барселону с сообщениями о своем намерении покинуть проект Суперлиги. Ранее сообщалось, что новое руководство туринского клуба намерено достичь соглашения с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), чтобы избежать дисквалификации клуба.

Федеральный апелляционный суд Итальянской федерации футбола (FIGC) лишил «Ювентус» десяти очков по делу о финансовых махинаций. Стало известно, что УЕФА может исключить клуб из еврокубков на год или более еще и за поддержку проекта Суперлиги, который вызвал негативную реакцию в УЕФА.

Чтобы найти компромисс с УЕФА и избежать дисквалификации, «Ювентус» уведомил, что начал процедуру выхода из Суперлиги.

В апреле 2021 года 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги, за что подверглись жесткой критике нового турнира. Позже после угроз ФИФА и УЕФА проект покинули все английские клубы, миланский «Интер» и мадридский «Атлетико».

Совсем скоро состоится долгожданный финал Лиги чемпионов! Вы можете порадовать себя футболкой команды победителя! Нажмите «Хочу футболку» под этим постом в нашем телеграм-канале.

источник: ФК «Ювентус»
Агент Кокорина: «Фиорентина» изъявила желание вернуть Александра
Кокорин может вернуться в Серию А.
06.06.2023 21:37
Футбол
автор: Александр Кожевников
Саудовский «Аль-Иттихад» объявил о подписании Карима Бензема
Саудовский «Аль-Иттихад» объявил о подписании Карима Бензема
Контракт – до лета 2026 года.
06.06.2023 21:15
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Ювентус» официально подтвердил выход из Суперлиги
Заявление опубликовано на официальном сайте команды
06.06.2023 21:11
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Ювентус» захотел покинуть проект европейской Суперлиги
Туринский клуб планирует найти компромиссное решение с УЕФА.
06.06.2023 20:46
Футбол
автор: Александр Евграфов
В «Ростове» исключили уход Даниила Уткина из команды
Сообщалось, что игрок может перейти в «Рубин».
06.06.2023 20:40
Футбол
автор: Александр Кожевников
Зиньковский считает, что «Спартак» показал хороший результат в прошедшем сезоне
Красно-белые заняли третье место в РПЛ и дошли до полуфинала Кубка России.
06.06.2023 20:38
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Пятикратный победитель Лиги чемпионов покинул пост технического директора «Милана»
По данным СМИ, у легенды «россонери» возникли серьезные разногласия с руководством клуба.
06.06.2023 20:17
Футбол
автор: Александр Евграфов
Главный тренер «Ариса»: хотелось бы иметь ясность по Кокорину до 19 июня
Пока неизвестно, где проведет следующий сезон россиянин.
06.06.2023 19:56
Футбол
автор: Александр Кожевников
Агент Роши заявил, что футболист мог перейти в «Бордо» до трансфера в ЦСКА
Агент раскрыл карты.
06.06.2023 19:53
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Локомотив» рассматривает вариант с приглашением Бакаева
«Локомотив» рассматривает вариант с приглашением Бакаева
«Железнодорожники» готовы как на аренду, так и на полноценный трансфер.
06.06.2023 19:31
Футбол
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.