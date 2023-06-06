Агент Кокорина: «Фиорентина» изъявила желание вернуть Александра

Футбольный агент Тимофей Бердышев рассказал о будущем россиянина Александра Кокорина.

«Фиорентина» изъявила желание вернуть Александра себе. Наш первый шаг — вернуться в итальянский клуб, а дальше выслушаем, как они видят дальнейшее будущее футболиста.

Александр сейчас — игрок «Фиорентины», у футболиста закончилась аренда. Итальянский клуб уведомил Кокорина, что он возвращается в расположение команды», - приводит слова Бердышева Sport24.

Напомним, Кокорин выступал в составе «Ариса» на правах аренды с 2022 года. Вместе с клубом Кокорин стал чемпионом Кипра. Александр был признан лучшим игроком чемпионата. Права на футболиста принадлежат «Фиорентине». Ранее сообщалось, что «Арис» может выкупить российского футболиста.