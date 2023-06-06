ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Агент Кокорина: «Фиорентина» изъявила желание вернуть Александра

Кокорин может вернуться в Серию А.
06 июня 2023 21:37
автор: Александр Кожевников

Футбольный агент Тимофей Бердышев рассказал о будущем россиянина Александра Кокорина.

«Фиорентина» изъявила желание вернуть Александра себе. Наш первый шаг — вернуться в итальянский клуб, а дальше выслушаем, как они видят дальнейшее будущее футболиста.

Александр сейчас — игрок «Фиорентины», у футболиста закончилась аренда. Итальянский клуб уведомил Кокорина, что он возвращается в расположение команды», - приводит слова Бердышева Sport24.

Напомним, Кокорин выступал в составе «Ариса» на правах аренды с 2022 года. Вместе с клубом Кокорин стал чемпионом Кипра. Александр был признан лучшим игроком чемпионата. Права на футболиста принадлежат «Фиорентине». Ранее сообщалось, что «Арис» может выкупить российского футболиста.

источник: Sport24.ru
Агент Кокорина: «Фиорентина» изъявила желание вернуть Александра
Кокорин может вернуться в Серию А.
06.06.2023 21:37
Футбол
автор: Александр Кожевников
Саудовский «Аль-Иттихад» объявил о подписании Карима Бензема
Саудовский «Аль-Иттихад» объявил о подписании Карима Бензема
Контракт – до лета 2026 года.
06.06.2023 21:15
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Ювентус» официально подтвердил выход из Суперлиги
Заявление опубликовано на официальном сайте команды
06.06.2023 21:11
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Ювентус» захотел покинуть проект европейской Суперлиги
Туринский клуб планирует найти компромиссное решение с УЕФА.
06.06.2023 20:46
Футбол
автор: Александр Евграфов
В «Ростове» исключили уход Даниила Уткина из команды
Сообщалось, что игрок может перейти в «Рубин».
06.06.2023 20:40
Футбол
автор: Александр Кожевников
Зиньковский считает, что «Спартак» показал хороший результат в прошедшем сезоне
Красно-белые заняли третье место в РПЛ и дошли до полуфинала Кубка России.
06.06.2023 20:38
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Пятикратный победитель Лиги чемпионов покинул пост технического директора «Милана»
По данным СМИ, у легенды «россонери» возникли серьезные разногласия с руководством клуба.
06.06.2023 20:17
Футбол
автор: Александр Евграфов
Главный тренер «Ариса»: хотелось бы иметь ясность по Кокорину до 19 июня
Пока неизвестно, где проведет следующий сезон россиянин.
06.06.2023 19:56
Футбол
автор: Александр Кожевников
Агент Роши заявил, что футболист мог перейти в «Бордо» до трансфера в ЦСКА
Агент раскрыл карты.
06.06.2023 19:53
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Локомотив» рассматривает вариант с приглашением Бакаева
«Локомотив» рассматривает вариант с приглашением Бакаева
«Железнодорожники» готовы как на аренду, так и на полноценный трансфер.
06.06.2023 19:31
Футбол
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.