Черчесов ответил на вопрос о возможном возвращении в сборную России

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов ответил на вопрос, может ли он вернуться в сборную России.

«Мои дальнейшие цели? У меня действующий контракт с «Ференцварошем», не стал бы сейчас ни о чем говорить. Наш тренерский штаб сконцентрирован на работе в этом клубе. Прошедший сезон был насыщенным для нас, надеюсь, следующий будет таким же. Работа в сборной России? Не хотел бы загадывать. Я работаю и занимаюсь своим делом сейчас», - приводит слова Станислава Черчесова «РБ Спорт».

Черчесов руководил наицональной командой с 2016 по 2021 годы.

Под руководством Станислава Саламовича сборная России дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира.