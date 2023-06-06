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«Аталанта» оставила Гасперини главным тренером команды после выхода в Лигу Европы

Специалист возглавляет клуб с 2016 года.
06 июня 2023 22:56
автор: Александр Евграфов

Руководство «Аталанты» продлило контракт с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини, сообщает пресс-служба бергамасков.

«Стороны пришли к полному соглашению, чтобы продолжить путь начатый семь лет назад, в котором были отличные результаты», - говорится в заявлении клуба.

«Аталанта» в минувшем сезоне заняла шестое место в Серии А и выступит в следующем сезон в Лиге Европы.

О сроке нового соглашения с Гасперини не сообщается, однако по данным СМИ, оно может быть рассчитано еще на два сезона. 65-летний тренер возглавляет клуб с 2016 года.

источник: ФК «Аталанта»
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