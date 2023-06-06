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Александр Гришин: ЦСКА пока сложно бодаться с «Зенитом»

Армейцы завершили сезон на второй позиции.
06 июня 2023 22:59
автор: Александр Кожевников

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин высказался о ходе сезона для столичной команды.

«Если команда возьмет Кубок, будет совсем удачно. Бодаться с «Зенитом» пока сложно, у них сильные иностранцы. С питерцами тяжело бороться на длинной дистанции, но во втором круге армейцы все равно одержали победу на своем поле. Народ заждался трофеев, нам нужен Кубок. У питерцев играют хорошие легионеры, с этим глупо спорить. Если ЦСКА покажет более стабильную игру по следующему сезону, то у «Зенита» будет солидный соперник. Думаю, можно усилиться хорошим нападающим, опорным полузащитником и продлить Мойзеса», - приводит слова АЛександра Гришина «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, 11 мая ЦСКА сыграет с «Краснодаром» в Сперуфинале Кубка России. Матч состоится в Москве на стадионе «Лужники».

ЦСКА впервые за пять лет взял медали первенства страны, закончив сезон на второй позиции. «Зенит» стал чемпионом страны в пятый раз подряд.

источник: «Евро-футбол.ру»
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