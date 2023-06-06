Рикарду Жезус рассказал, что каждую неделю посещал Красную площадь

Бывший футболист московского ЦСКА Рикарду Жезус признался, что ему очень нравилось посещать Красную площадь, когда он играл в России.

«Самое красивое место в России, где побывал? Были очень классные поездки в горы, в пещеры. А в Москве посещение Красной площади каждую неделю вошло у меня в привычку. Очень красивое место. Что в России лучше, чем где бы то ни было в мире? Красная площадь! Нет ничего похожего во всем мире, а я много стран объездил», — приводит слова Жезуса Sport24.

Жезус выступал в России с 2008 по 2013 годы. Он успел поиграть в таких командах, как «Спартак» из Нальчика и ЦСКА.

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