Андрей Талалаев: я надолго пришёл в «Химки», у меня контракт «3+2»

Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев рассказал подробности о своем контракте с клубом.

«Много вопросов по поводу неустойки. Я надолго пришёл в «Химки», у меня контракт «3+2», потому что законодательство не позволяет подписать сразу на пять лет. В моём соглашении нет пункта о неустойке. Как мы можем говорить об этом, если там этого нет? Штаб остаётся, те, кто работал в «Ахмате», в «Торпедо», продолжат работу и здесь. Мне дают возможность участвовать в формировании команды, не только в селекции, в работе молодёжной команды», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

Напомним, «Химки» вылетели из российской Премьер-лиги по итогам сезона, заняв 15-е место в турнирной таблице. Следующий сезон команда проведет в Первой лиге.