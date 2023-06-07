Полузащитник «Челси» Канте может стать одноклубником Бензема

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте может в ближайшее время перейти в саудовский «Аль-Иттихад» и стать в его составе одноклубником Бензема, сообщает в соцсетях журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, стороны обсуждают последние детали перехода, после чего будет объявлено о подписании контракта.

Соглашение с Канте рассчитано до лета 2025 года. «Аль-Иттихад» будет платить 32-летнему игроку 100 миллионов евро в год.

В завершившемся сезоне Канте провел девять матчей за «Челси» во всех турнирах, отличившись одной результативной передачей. Большую часть сезона он пропустил из-за травмы.

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