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Полузащитник «Челси» Канте может стать одноклубником Бензема

Стороны обсуждают последние детали перехода.
07 июня 2023 00:11
автор: Александр Евграфов

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте может в ближайшее время перейти в саудовский «Аль-Иттихад» и стать в его составе одноклубником Бензема, сообщает в соцсетях журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, стороны обсуждают последние детали перехода, после чего будет объявлено о подписании контракта.

Соглашение с Канте рассчитано до лета 2025 года. «Аль-Иттихад» будет платить 32-летнему игроку 100 миллионов евро в год.

В завершившемся сезоне Канте провел девять матчей за «Челси» во всех турнирах, отличившись одной результативной передачей. Большую часть сезона он пропустил из-за травмы.

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источник: «Советский спорт»
Полузащитник «Челси» Канте может стать одноклубником Бензема
Стороны обсуждают последние детали перехода.
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