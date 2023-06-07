Де Хеа откажется от предложения из Саудовской Аравии и подпишет новый контракт с «Манчестер Юнайтед»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа подпишет новый контракт с «красными дьяволами».

Как пишет 90min, испанец сделает выбор в пользу своей текущей команды, отказавшись от переезда в Саудовскую Аравию.

При этом личные условия соглашения были обговорены еще месяц назад, но позднее предложение из арабского клуба могло осложнить ситуацию.

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