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Де Хеа откажется от предложения из Саудовской Аравии и подпишет новый контракт с «Манчестер Юнайтед»

Испанец сделает выбор в пользу своей текущей команды.
07 июня 2023 08:18
автор: Степан Шереметьев

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа подпишет новый контракт с «красными дьяволами».

Как пишет 90min, испанец сделает выбор в пользу своей текущей команды, отказавшись от переезда в Саудовскую Аравию.

При этом личные условия соглашения были обговорены еще месяц назад, но позднее предложение из арабского клуба могло осложнить ситуацию.

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Де Хеа откажется от предложения из Саудовской Аравии и подпишет новый контракт с «Манчестер Юнайтед»
Испанец сделает выбор в пользу своей текущей команды.
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