Моуринью получил крупное предложение из Саудовской Аравии

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью не собирается покидать клуб этим летом.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, португальский специалист получил очень крупное предложения из Саудовской Аравии , но его планы не изменились.

Дело в том, что наставник намерен остаться в Риме на следующий сезон и уже прорабатывает план по укреплению состава.

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