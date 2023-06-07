Гвардиола заявил, что «Манчестер Сити» должен победить в Лиге чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий в преддверии финала Лиги чемпионов против «Интера».

«Мы должны признать, что если мы хотим сделать решительный шаг как большой клуб, мы должны победить в Европе. Мы должны выиграть Лигу чемпионов - этого нельзя избежать», - приводит слова испанского специалиста The Guardian.

Напомним, что встреча между командами состоится 10 июня в Стамбуле на стадионе «Ататюрк». Игру обслужит бригада арбитров во главе с представителем Польши Шимоном Марциняком. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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