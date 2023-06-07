Экс-игрок ЦСКА Жезус заявил, что поехал бы играть в РПЛ, несмотря на политическую ситуацию

Экс-форвард ЦСКА Рикарду Жезус заявил, что поехал бы играть в Россию в 2023-м году, несмотря на политическую ситуацию.

«Но это было бы непростое решение. Для меня важна безопасность семьи, один ведь я бы все равно никуда не поехал. И с этой точки зрения надо было бы изучить вопрос, чтобы принять предложение из России», - приводит слова бывшего игрока Sport24.

Напомним, что бразилец представлял армейцев с конца 2007 по 2014 годы. Он успел поиграть под руководством Валерия Газзаева и соотечественника Зико.

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