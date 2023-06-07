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Промес заявил, что Депай мог бы перейти в «Спартак»

Сейчас футболист выступает за мадридское «Атлетико».
07 июня 2023 10:19
автор: Степан Шереметьев

Форвард «Спартака» Квинси Промес поделился мнением о возможном переходе в московский клуб нападающего «Атлетико» Мемфиса Депая.

«Конечно, однажды он приедет! В «Спартак»? Возможно. Никогда не знаешь, - приводит слова нидерландского футболиста «СЭ».

Отметим, что контракт 29-летнего игрока с «Атлетико» рассчитан до лета 2025 года. Его рыночная стоимость оценивается в 16 млн евро.

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источник: «Спорт-Экспресс»
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