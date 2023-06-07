Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру

Стал известен клуб, в котором чемпион мира Лионель Месси продолжит карьеру.

«Месси выбрал «Интер Майами». Больше никаких воссоединений. Это его следующий клуб», - написал аргентинский журналист Эрнан Кастильо.

Напомним, ранее Месси объявил об уходе из «ПСЖ». В минувшем сезоне Лионель провел 41 матч, в которых забил 21 гол и сделал 20 результативных передач.

Совсем скоро состоится долгожданный финал Лиги чемпионов! Вы можете порадовать себя футболкой команды победителя! Нажмите «Хочу футболку» под этим постом в нашем телеграм-канале.