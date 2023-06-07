Экс-форвард ЦСКА Жезус рассказал, больше ли пьют алкоголь русские, чем бразильцы

Экс-форвард ЦСКА и «Спартак Нальчик», бразилец Рикарду Жезус рассказал о своей жизни в России.

«Кто больше пьет - русские или бразильцы? Зависит от того, что пить! Водку - точно русские, а если пиво, тут выиграют бразильцы», - приводит слова бывшего нападающего Sport24.

Напомним, что бразилец представлял армейцев с конца 2007 по 2014 годы. Он успел поиграть под руководством Валерия Газзаева и соотечественника Зико.

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