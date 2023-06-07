В «Рубине» рассказали, почему отпустили Самошникова из команды

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов объяснил, почему защитник Илья Самошников покинул казанский клуб по окончании сезона.

Напомним, что футболист ушел из команды на правах свободного агента, не продлив контракт с клубом.

«Естественно, было понимание, что Самошников покинет команду. Это решение было принято Ильей и в определенных позициях оформлено предварительно еще до нашего прихода в клуб», - приводит слова руководителя «Матч ТВ».

Ранее СМИ сообщали, что следующим клубом 25-летнего игрока должен стать московский «Локомотив».

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