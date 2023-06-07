ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Названа дата операции экс-игрока «Спартака» Гаврилова после перенесенного инсульта

Футболист выступал за красно-белых с 1977 по 1985 год.
07 июня 2023 11:21
автор: Степан Шереметьев

Экс-администратор «Спартака» Александр Хаджи рассказал, когда легендарный футболист красно-белых Юрий Гаврилов перенесет операцию для восстановления после инсульта.

«Все нормально, он уже сам ходит, я говорил с ним по телефону. Завтра будет операция на сонной артерии», - приводит слова Хаджи РИА Новости.

Бывший футболист является чемпионом СССР в составе московского «Динамо» (1976) и «Спартака» (1979). В составе сборной Гаврилов сыграл 47 матчей, забив 10 голов.

Совсем скоро состоится долгожданный финал Лиги чемпионов! Вы можете порадовать себя футболкой команды победителя! Нажмите «Хочу футболку» под этим постом в нашем телеграм-канале.

источник: «РИА Новости»
Красноярск или Воронеж. Игра «Енисея» и «Факела» откроет переходные матчи за право сыграть в РПЛ
Первая встреча команд начнется в 15:00 мск.
07.06.2023 11:27
Футбол
автор: Максим Скороходов
Названа дата операции экс-игрока «Спартака» Гаврилова после перенесенного инсульта
Футболист выступал за красно-белых с 1977 по 1985 год.
07.06.2023 11:21
Футбол
автор: Степан Шереметьев
В «Рубине» рассказали, почему отпустили Самошникова из команды
В «Рубине» рассказали, почему отпустили Самошникова из команды
Футболист ушел из казанского клуба на правах свободного агента, не продлив контракт.
07.06.2023 11:01
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Экс-форвард ЦСКА Жезус рассказал, больше ли пьют алкоголь русские, чем бразильцы
Футболист выступал за армейцев с 2007 по 2014 годы.
07.06.2023 10:42
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
В этом уверены на родине семикратного обладателя «Золотого мяча».
07.06.2023 10:40
Футбол
автор: Максим Скороходов
Промес заявил, что Депай мог бы перейти в «Спартак»
Сейчас футболист выступает за мадридское «Атлетико».
07.06.2023 10:19
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Экс-игрок ЦСКА Жезус заявил, что поехал бы играть в РПЛ, несмотря на политическую ситуацию
Футболист выступал за армейцев с 2007 по 2014 годы.
07.06.2023 10:00
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Гвардиола заявил, что «Манчестер Сити» должен победить в Лиге чемпионов
В финале турнира «горожане» сыграют с «Интером».
07.06.2023 09:20
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Моуринью получил крупное предложение из Саудовской Аравии
Моуринью получил крупное предложение из Саудовской Аравии
На данный момент специалист возглавляет «Рому».
07.06.2023 08:59
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Дзюба рассказал, как Овечкин отреагировал на слова про «пузико»
Звездные спортсмены устроили заочную «перепалку» в соцсетях.
07.06.2023 08:59
Футбол
автор: Максим Скороходов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.