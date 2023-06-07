Названа дата операции экс-игрока «Спартака» Гаврилова после перенесенного инсульта

Экс-администратор «Спартака» Александр Хаджи рассказал, когда легендарный футболист красно-белых Юрий Гаврилов перенесет операцию для восстановления после инсульта.

«Все нормально, он уже сам ходит, я говорил с ним по телефону. Завтра будет операция на сонной артерии», - приводит слова Хаджи РИА Новости.

Бывший футболист является чемпионом СССР в составе московского «Динамо» (1976) и «Спартака» (1979). В составе сборной Гаврилов сыграл 47 матчей, забив 10 голов.

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