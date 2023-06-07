Красноярск или Воронеж. Игра «Енисея» и «Факела» откроет переходные матчи за право сыграть в РПЛ

7 июня пройдут первые матчи переходных игр за право выступить в следующем сезоне РПЛ.

Первым свой матч проведут «Енисей» и «Факел». Встреча пройдет в Красноярске и начнется в 15:00 по московскому времени.

Хозяева поля по спортивному принципу заслужили право сыграть в стыках, набрав 54 очка в 34 матчах Первой лиги, заняв в ней четвертое место.

Клуб из Воронежа перед последнем туром сохранял прописку в РПЛ, опустившись в зону переходных матчей после проигрыша чемпиону «Зениту» (0:1), пропустив вперед не только спасшиеся «Крылья Советов», но и «Пари НН».

Матч «Енисей» - «Факел» обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Напомним, что исход противостояния определится после двух игр.