Смолов заявил, что больше не сыграет за сборную России

Нападающий «Динамо» Федор Смолов заявил, что, скорее всего, завершил карьеру в сборной России.

«Я с этой идеей простился. Опять же, в виду событий, я не вижу даже в обозримом будущем возвращения сборной России на международный официальный уровень. В нынешних обстоятельствах я вижу смысл в привлечении большого количества молодых ребят, о которых уже будет понимание, что они из себя представляют к моменту, когда мы вернемся», - сказал Смолов в Нобелю Арустамяну в эфире его YouTube-канала.

Смолов дебютировал за сборную России в ноябре 2012 России. Вместо с национальной командой он выступал на Евро-2016, а также домашних Кубке конфедераций-2017 и чемпионате мира-2018. На первых двух турнирах сборная России из группы не вышла, а на мундиале дошла до четвертьфинала, проиграв по пенальти хорватам.

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