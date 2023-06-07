Около миллиона россиян оформили Fan ID

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации отчиталось о том, что Карту болельщика оформили 967 тысяч человек.

Больше всех Fan ID выдали в Москве (135,2 тыс.), на втором месте находится Санкт-Петербург (129), на третьем - Краснодарский край (120), следом идут Нижегородская (86,7) и Ростовская (76,7) области.

Напомним, что с 1 января 2023 года посещение матчей Российской премьер-лиги стало возможным только при наличии карты болельщика.

Совсем скоро состоится долгожданный финал Лиги чемпионов! Вы можете порадовать себя футболкой команды победителя! Нажмите «Хочу футболку» под этим постом в нашем телеграм-канале.