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Около миллиона россиян оформили Fan ID

Минцифры опубликовало официальные данные.
Около миллиона россиян оформили Fan ID
07 июня 2023 12:29
автор: Максим Скороходов
автор фото: РИА Новости

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации отчиталось о том, что Карту болельщика оформили 967 тысяч человек.

Больше всех Fan ID выдали в Москве (135,2 тыс.), на втором месте находится Санкт-Петербург (129), на третьем - Краснодарский край (120), следом идут Нижегородская (86,7) и Ростовская (76,7) области.

Напомним, что с 1 января 2023 года посещение матчей Российской премьер-лиги стало возможным только при наличии карты болельщика.

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