ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Сборная Бразилии сыграет со сборной Гвинеи в форме черного цвета

Акция организована в знак протеста против проявлений расизма.
07 июня 2023 12:35
автор: Александр Евграфов

Футболисты сборной Бразилии сыграют с командой Гвинеи в форме черного цвета, сообщает Globo.

По данным источника, футболисты выйдут на поле в черных футболках с золотыми номерами, а после перерыва сменят форму на традиционную форму цветов национального флага. Акция пятикратных чемпионов мира организована в знак протеста против проявлений расизма, одной из жертв которого стал игрок сборной Винисиус Жуниор.

Товарищеский матч состоится 17 июня в Барселоне. А 20 июня бразильская команда сыграет со сборной Сенегала в Лиссабоне.

Ранее сообщалось, что в марте следующего года сборные Испании и Бразилии проведут специальный матч, посвященный борьбе с расизмом.

Совсем скоро состоится долгожданный финал Лиги чемпионов! Вы можете порадовать себя футболкой команды победителя! Нажмите «Хочу футболку» под этим постом в нашем телеграм-канале.

источник:
Чемпион России Ребров стал главным тренером сборной Украины
07.06.2023 12:55
Футбол
автор: Александр Евграфов
Джорджевич покинет «Сочи»
30 июня 28-летний черногорец станет свободным агентом.
07.06.2023 12:54
Футбол
автор: Максим Скороходов
Агент Ломовицкого рассказал о будущем своего клиента в «Рубине»
Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2026 года.
07.06.2023 12:47
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Сборная Бразилии сыграет со сборной Гвинеи в форме черного цвета
Акция организована в знак протеста против проявлений расизма.
07.06.2023 12:35
Футбол
автор: Александр Евграфов
Около миллиона россиян оформили Fan ID
Около миллиона россиян оформили Fan ID
Минцифры опубликовало официальные данные.
07.06.2023 12:29
Футбол
автор: Максим Скороходов
Смолов заявил, что больше не сыграет за сборную России
Смолов заявил, что больше не сыграет за сборную России
Форвард простился с мыслью о национальной команде.
07.06.2023 12:05
Футбол
автор: Максим Скороходов
Красноярск или Воронеж. Игра «Енисея» и «Факела» откроет переходные матчи за право сыграть в РПЛ
Первая встреча команд начнется в 15:00 мск.
07.06.2023 11:27
Футбол
автор: Максим Скороходов
Названа дата операции экс-игрока «Спартака» Гаврилова после перенесенного инсульта
Названа дата операции экс-игрока «Спартака» Гаврилова после перенесенного инсульта
Футболист выступал за красно-белых с 1977 по 1985 год.
07.06.2023 11:21
Футбол
автор: Степан Шереметьев
В «Рубине» рассказали, почему отпустили Самошникова из команды
В «Рубине» рассказали, почему отпустили Самошникова из команды
Футболист ушел из казанского клуба на правах свободного агента, не продлив контракт.
07.06.2023 11:01
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Экс-форвард ЦСКА Жезус рассказал, больше ли пьют алкоголь русские, чем бразильцы
Футболист выступал за армейцев с 2007 по 2014 годы.
07.06.2023 10:42
Футбол
автор: Степан Шереметьев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.