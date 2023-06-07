Сборная Бразилии сыграет со сборной Гвинеи в форме черного цвета

Футболисты сборной Бразилии сыграют с командой Гвинеи в форме черного цвета, сообщает Globo.

По данным источника, футболисты выйдут на поле в черных футболках с золотыми номерами, а после перерыва сменят форму на традиционную форму цветов национального флага. Акция пятикратных чемпионов мира организована в знак протеста против проявлений расизма, одной из жертв которого стал игрок сборной Винисиус Жуниор.

Товарищеский матч состоится 17 июня в Барселоне. А 20 июня бразильская команда сыграет со сборной Сенегала в Лиссабоне.

Ранее сообщалось, что в марте следующего года сборные Испании и Бразилии проведут специальный матч, посвященный борьбе с расизмом.

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