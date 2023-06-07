Джорджевич покинет «Сочи»

Игор Глушевич, агент нападающего Луки Джорджевича, заявил, что его клиент не стал продлевать истекающий летом контракт с «Сочи».

«К Луке отнеслись без уважения, и я отклонил данное предложение», - сказал агент в интервью «РБ-Спорт».

Глушевич не стал скрывать, что главным камнем преткновения стала зарплата футболиста.

«Больше, чем в этом году, но условия все равно далеки от желаемых», - рассказал подробности представитель 28-летнего футболиста.

Джорджевич провел «Сочи» один сезон, сыграв в нем в 17 матчах и забив два гола.

Совсем скоро состоится долгожданный финал Лиги чемпионов! Вы можете порадовать себя футболкой команды победителя! Нажмите «Хочу футболку» под этим постом в нашем телеграм-канале.