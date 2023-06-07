Чемпион России Ребров стал главным тренером сборной Украины

Чемпион России в составе казанского «Рубина» Сергей Ребров назначен на пост главного тренера сборной Украины по футболу, сообщается на официальном YouTube-канале Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Он сменил на этом посту Александра Петракова, который покинул национальную сборную в январе. Детали соглашения с новым тренером не сообщаются.

49-летний Ребров уже работал в тренерском штабе сборной Украины, тренировал «Динамо», дважды приводя киевский клуб к чемпионству. Помимо этого Ребров выиграл три титула чемпиона Венгрии вместе с «Ференцварошем» и чемпионат ОАЭ с «Аль-Айном».

В качестве игрока Ребров становился чемпионом России в составе казанского «Рубина» в 2008 году и девять раз – чемпионом Украины в составе киевского «Динамо».