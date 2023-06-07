ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Чемпион России Ребров стал главным тренером сборной Украины

07 июня 2023 12:55
автор: Александр Евграфов

Чемпион России в составе казанского «Рубина» Сергей Ребров назначен на пост главного тренера сборной Украины по футболу, сообщается на официальном YouTube-канале Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Он сменил на этом посту Александра Петракова, который покинул национальную сборную в январе. Детали соглашения с новым тренером не сообщаются.

49-летний Ребров уже работал в тренерском штабе сборной Украины, тренировал «Динамо», дважды приводя киевский клуб к чемпионству. Помимо этого Ребров выиграл три титула чемпиона Венгрии вместе с «Ференцварошем» и чемпионат ОАЭ с «Аль-Айном».

В качестве игрока Ребров становился чемпионом России в составе казанского «Рубина» в 2008 году и девять раз – чемпионом Украины в составе киевского «Динамо».

источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Чемпион России Ребров стал главным тренером сборной Украины
07.06.2023 12:55
Футбол
автор: Александр Евграфов
Джорджевич покинет «Сочи»
30 июня 28-летний черногорец станет свободным агентом.
07.06.2023 12:54
Футбол
автор: Максим Скороходов
Агент Ломовицкого рассказал о будущем своего клиента в «Рубине»
Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2026 года.
07.06.2023 12:47
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Сборная Бразилии сыграет со сборной Гвинеи в форме черного цвета
Акция организована в знак протеста против проявлений расизма.
07.06.2023 12:35
Футбол
автор: Александр Евграфов
Около миллиона россиян оформили Fan ID
Около миллиона россиян оформили Fan ID
Минцифры опубликовало официальные данные.
07.06.2023 12:29
Футбол
автор: Максим Скороходов
Смолов заявил, что больше не сыграет за сборную России
Смолов заявил, что больше не сыграет за сборную России
Форвард простился с мыслью о национальной команде.
07.06.2023 12:05
Футбол
автор: Максим Скороходов
Красноярск или Воронеж. Игра «Енисея» и «Факела» откроет переходные матчи за право сыграть в РПЛ
Первая встреча команд начнется в 15:00 мск.
07.06.2023 11:27
Футбол
автор: Максим Скороходов
Названа дата операции экс-игрока «Спартака» Гаврилова после перенесенного инсульта
Названа дата операции экс-игрока «Спартака» Гаврилова после перенесенного инсульта
Футболист выступал за красно-белых с 1977 по 1985 год.
07.06.2023 11:21
Футбол
автор: Степан Шереметьев
В «Рубине» рассказали, почему отпустили Самошникова из команды
В «Рубине» рассказали, почему отпустили Самошникова из команды
Футболист ушел из казанского клуба на правах свободного агента, не продлив контракт.
07.06.2023 11:01
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Экс-форвард ЦСКА Жезус рассказал, больше ли пьют алкоголь русские, чем бразильцы
Футболист выступал за армейцев с 2007 по 2014 годы.
07.06.2023 10:42
Футбол
автор: Степан Шереметьев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.