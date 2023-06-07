ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Урал объявил о продлении контракта с Маминым

Футболист перешел в екатеринбургский клуб в 2019 году.
07 июня 2023 13:21
автор: Александр Евграфов

Футбольный клуб «Урал» продлил контракт с защитником Артемом Маминым, сообщает пресс-служба екатеринбургской команды.

Срок нового соглашения с Маминым не уточняется.

«Желаем Теме как можно больше игровой практики и результативной игры в составе нашей команды в следующем сезоне», — говорится в сообщении клуба.

Футболист перешел в состав «Урала» из «Спартака» в 2019 году. В завершившемся сезоне защитник сыграл за команду в 14 матчах во всех турнирах, отличившись одной результативной передачей.

«Урал» занял 11-е место в чемпионате России, набрав 36 очков в 30 матчах.

Совсем скоро состоится долгожданный финал Лиги чемпионов! Вы можете порадовать себя футболкой команды победителя! Нажмите «Хочу футболку» под этим постом в нашем телеграм-канале.

источник: ФК «Урал»
«Ливерпуль» оформил трансфер Мак Аллистера из «Брайтона» за 40 млн евро
В ближайшее время мерсисайдцы объявят об этом официально.
07.06.2023 13:46
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Фанаты «Наполи» вернули Спаллетти руль от угнанной полтора года назад машины
Тренер оценил юмор болельщиков
07.06.2023 13:44
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Краснодар» анонсировал переход полузащитника «Оренбурга» Эктова
В ближайшее время игрок пройдет медобследование и подпишет с командой личный контракт.
07.06.2023 13:28
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Урал объявил о продлении контракта с Маминым
Футболист перешел в екатеринбургский клуб в 2019 году.
07.06.2023 13:21
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Спартак» объявил об уходе своего воспитанника
Хавбек выступал за молодежный состав.
07.06.2023 13:07
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Чемпион России Ребров стал главным тренером сборной Украины
07.06.2023 12:55
Футбол
автор: Александр Евграфов
Джорджевич покинет «Сочи»
Джорджевич покинет «Сочи»
30 июня 28-летний черногорец станет свободным агентом.
07.06.2023 12:54
Футбол
автор: Максим Скороходов
Агент Ломовицкого рассказал о будущем своего клиента в «Рубине»
Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2026 года.
07.06.2023 12:47
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Сборная Бразилии сыграет со сборной Гвинеи в форме черного цвета
Акция организована в знак протеста против проявлений расизма.
07.06.2023 12:35
Футбол
автор: Александр Евграфов
Около миллиона россиян оформили Fan ID
Около миллиона россиян оформили Fan ID
Минцифры опубликовало официальные данные.
07.06.2023 12:29
Футбол
автор: Максим Скороходов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.