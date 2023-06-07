«Урал объявил о продлении контракта с Маминым

Футбольный клуб «Урал» продлил контракт с защитником Артемом Маминым, сообщает пресс-служба екатеринбургской команды.

Срок нового соглашения с Маминым не уточняется.

«Желаем Теме как можно больше игровой практики и результативной игры в составе нашей команды в следующем сезоне», — говорится в сообщении клуба.

Футболист перешел в состав «Урала» из «Спартака» в 2019 году. В завершившемся сезоне защитник сыграл за команду в 14 матчах во всех турнирах, отличившись одной результативной передачей.

«Урал» занял 11-е место в чемпионате России, набрав 36 очков в 30 матчах.

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