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Фанаты «Наполи» вернули Спаллетти руль от угнанной полтора года назад машины (видео)

Тренер оценил юмор болельщиков
07 июня 2023 13:44
автор: Александр Евграфов

Фанаты «Наполи» вернули тренеру команды Лучано Спаллетти руль от угнанного у него автомобиля, сообщает La Gazzetta dello Sport.

В октябре 2021 года неизвестные угнали машину Спаллетти, оставив баннер с надписью: «Вернем вашу машину после вашей отставки», а позже потребовали выкуп. Спаллетти на требования не отреагировал, но потребовал, чтобы у возвращенной машины остался тот же пробег, а в ней находились диски его любимого итальянского певца Пино Даниэле.

После завоевания чемпионского титула в этом сезоне фанаты привезли на базу команды коробку, в которой находился руль от автомобиля, а саму машину болельщики сдали на металлолом за тысячу евро.

Спаллетти также вернули коллекцию дисков с песнями Даниэле. Сам тренер оценил юмор «ультрас» и рассмеялся, получив подарок.

В минувшем сезоне «Наполи» выиграл чемпионат Италии, завоевав золотые медали третий раз в истории и впервые за 33 года. Спаллетти после окончания сезона объявил, что намерен покинуть клуб, несмотря на то, что его контракт с неаполитанцами рассчитан до 2024 года.

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источник: La Gazzetta dello Sport
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