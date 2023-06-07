Представитель Депая отреагировал на слова Промеса о переходе Мемфиса в «Спартак»

Себастьен Ледюр, представитель нападающего испанского «Атлетико» Мемфиса Депая, прокомментировал слова форварда московского «Спартака» Квинси Промеса, который допустил, что игрок «матрасников» однажды может перейти в московский клуб.

«Будет ли играть Депай в России? Без комментариев», - приводит слова Ледюра Sport24.

Отметим, что контракт 29-летнего игрока с «Атлетико» рассчитан до лета 2025 года. Его рыночная стоимость оценивается в 16 млн евро.

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