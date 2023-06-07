Российского футболиста Гасанова поймали с наркотиками

Российского защитника «Сурхана» (Узбекистан) Шамиля Гасанова поймали в Москве с наркотиками, сообщает Mash.

По данным источника, спортсмена остановили 6 июня на Боровском шоссе, когда он переходил дорогу в неположенном месте. Из-за того, что Гасанов сильно нервничал, его досмотрели и нашли в кармане 0,54 гр мефедрона.

Возбуждено уголовное дело, спортсмена отпустили под подпиской о невыезде.

Гасанов известен в России выступлениями за «Анжи» и махачкалинское «Динамо». В «Сухран» он перешел 25 января 2023 года, за узбекистанскую команду 29-летний футболист провел четыре матча и не отличился результативными действиями.