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«Енисей» и «Факел» опубликовали стартовые составы первого стыкового матча

Команды разыграют право выступать в Российской премьер-лиге в следующем сезоне.
07 июня 2023 14:10
автор: Александр Евграфов

Стали известны стартовые составы красноярского «Енисея» и воронежского «Факела» на первый стыковой матч за право выступать в Российской премьер-лиге в следующем сезоне.

«Енисей»: Ставер, Кичин, Стежко, Феррейра, Марков, Ланин, Иванов, Раздорских, Канаплин, Глушков, Окладников.

«Факел»: Свинов, Калинин, Божин, Морозов, Альшин, Брахими, Якимов, Квеквескири, Акбашев, Аппаев, Гонгадзе.

Встреча состоится в Красноярске, на «Футбол-Арена Енисей». Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Начало игры в 15:00 по московскому времени.

По итогам завершившегося сезона «Факел» занял 14-е место в РПЛ, а «Енисей» четвертое место в Первой лиге. Из-за проблем с лицензированием «Алания», завершившая сезон третьей, не смогла сыграть в стыковых матчах.

Ответный матч состоится в Воронеже в субботу, 10 июня. Начало игры — в 17:30 мск.

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источник: «Советский спорт»
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