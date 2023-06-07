«Енисей» и «Факел» опубликовали стартовые составы первого стыкового матча

Стали известны стартовые составы красноярского «Енисея» и воронежского «Факела» на первый стыковой матч за право выступать в Российской премьер-лиге в следующем сезоне.

«Енисей»: Ставер, Кичин, Стежко, Феррейра, Марков, Ланин, Иванов, Раздорских, Канаплин, Глушков, Окладников.

«Факел»: Свинов, Калинин, Божин, Морозов, Альшин, Брахими, Якимов, Квеквескири, Акбашев, Аппаев, Гонгадзе.

Встреча состоится в Красноярске, на «Футбол-Арена Енисей». Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Начало игры в 15:00 по московскому времени.

По итогам завершившегося сезона «Факел» занял 14-е место в РПЛ, а «Енисей» четвертое место в Первой лиге. Из-за проблем с лицензированием «Алания», завершившая сезон третьей, не смогла сыграть в стыковых матчах.

Ответный матч состоится в Воронеже в субботу, 10 июня. Начало игры — в 17:30 мск.

Совсем скоро состоится долгожданный финал Лиги чемпионов! Вы можете порадовать себя футболкой команды победителя! Нажмите «Хочу футболку» под этим постом в нашем телеграм-канале.