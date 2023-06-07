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Стали известны последние данные о состоянии госпитализированного вратаря «ПСЖ» Рико

Голкипер находится в отделении интенсивной терапии под наблюдением команды многопрофильных специалистов.
07 июня 2023 14:27
автор: Степан Шереметьев

В больнице Вирхен-дель-Росио в Севилье сообщили, что в состоянии голкипера «ПСЖ» Серхио Рико, попавшего в реанимацию, наблюдается положительная динамика.

Отмечается, что футболисту больше не дают седативные препараты, но его состояние остается тяжелом. Игрок находится в отделении интенсивной терапии под наблюдением команды многопрофильных специалистов.

Напомним, испанец был доставлен в больницу на вертолете 28 мая после того, как его в голову ударила лошадь. У него диагностировано кровоизлияние в мозг.

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