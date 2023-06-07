Российский полузащитник Зуев сменил спортивное гражданство и будет выступать за Казахстан

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Зуев получил паспорт Казахстана и был вызван в национальную команду, сообщает «Метарейтинг Казахстан».

Отметим, что в июне сборная Казахстана сыграет против Сан-Марино (16 июня) и Северной Ирландии (19 июня) в рамках отбора на Евро-2024.

Зуев провел 69 матчей за юношеские и молодежные сборные России и забил в них 15 голов.

В РПЛ-2022/23 хавбек сыграл 24 матча и не отличился результативными действиями.

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