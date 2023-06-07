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Агент Маркоса Гильерме рассказал о будущем своего клиента в «Химках»

По итогам прошедшего сезона подмосковный клуб вылетел из РПЛ.
07 июня 2023 14:49
автор: Степан Шереметьев

Футбольный агент Эмрах Акчаай, представляющий интересы нападающего подмосковных «Химок» Маркоса Гильерме, высказался о будущем своего клиента.

«Наша ситуация пока не ясна. Сейчас неизвестно, где будет выступать Маркос в следующем сезоне. Есть люди, которые звонят нам из зарубежных чемпионатов. Я встречаюсь с ними как менеджер», - приводит слова агента Sport24.

Стоит отметить, что в минувшем сезоне 27-летний форвард провел за подмосковный клуб 10 матчей и забил один мяч. Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2024 года.

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источник: Sport24.ru
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