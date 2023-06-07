ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Израильский «Маккаби Петах-Тиква» собирается выкупить белорусского нападающего Шкурина у ЦСКА

Футболист выступал за клуб на правах аренды.
07 июня 2023 15:07
автор: Степан Шереметьев

Футбольный агент Валерий Исаев, представляющий интересы нападающего ЦСКА Ильи Шкурина, заявил, что белорус может остаться в чемпионате Израиля.

«Мы общаемся с руководством ЦСКА. Клуб ищет аренду или трансфер для Шкурина. «Маккаби Петах-Тиква», за который нападающий играл в аренде в этом сезоне, хочет видеть Илью в составе своей команды для участия в премьер-лиге Израиля», - приводит слова агента Sport24.

Напомним, что в сентябре 2022 года Шкурин перешел в клуб «Маккаби Петах-Тиква» на правах аренды. В 33 матчах форвард забил 15 мячей.

Совсем скоро состоится долгожданный финал Лиги чемпионов! Вы можете порадовать себя футболкой команды победителя! Нажмите «Хочу футболку» под этим постом в нашем телеграм-канале.

источник: Sport24.ru
Смолов подтвердил, что поругался в с Габуловым после того, как Россия проиграла Хорватии на ЧМ-2018
Форвард не забил послематчевый пенальти
07.06.2023 15:16
Футбол
автор: Максим Скороходов
Израильский «Маккаби Петах-Тиква» собирается выкупить белорусского нападающего Шкурина у ЦСКА
Футболист выступал за клуб на правах аренды.
07.06.2023 15:07
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Агент Маркоса Гильерме рассказал о будущем своего клиента в «Химках»
По итогам прошедшего сезона подмосковный клуб вылетел из РПЛ.
07.06.2023 14:49
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Оренбург» объявил о подписании контракта с аргентинцем Муро
Футболист будет играть под номером 24.
07.06.2023 14:35
Футбол
автор: Александр Евграфов
Российский полузащитник Зуев сменил спортивное гражданство и будет выступать за Казахстан
Российский полузащитник Зуев сменил спортивное гражданство и будет выступать за Казахстан
26-летний футболист родом из города Костанай.
07.06.2023 14:34
Футбол
автор: Максим Скороходов
Стали известны последние данные о состоянии госпитализированного вратаря «ПСЖ» Рико
Голкипер находится в отделении интенсивной терапии под наблюдением команды многопрофильных специалистов.
07.06.2023 14:27
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Енисей» и «Факел» опубликовали стартовые составы первого стыкового матча
«Енисей» и «Факел» опубликовали стартовые составы первого стыкового матча
Команды разыграют право выступать в Российской премьер-лиге в следующем сезоне.
07.06.2023 14:10
Футбол
автор: Александр Евграфов
Российского футболиста Гасанова поймали с наркотиками
Возбуждено уголовное дело.
07.06.2023 14:08
Футбол
автор: Максим Скороходов
Представитель Депая отреагировал на слова Промеса о переходе Мемфиса в «Спартак»
Сейчас футболист выступает за мадридское «Атлетико».
07.06.2023 14:06
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Ливерпуль» оформил трансфер Мак Аллистера из «Брайтона» за 40 млн евро
«Ливерпуль» оформил трансфер Мак Аллистера из «Брайтона» за 40 млн евро
В ближайшее время мерсисайдцы объявят об этом официально.
07.06.2023 13:46
Футбол
автор: Степан Шереметьев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.