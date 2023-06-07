Израильский «Маккаби Петах-Тиква» собирается выкупить белорусского нападающего Шкурина у ЦСКА

Футбольный агент Валерий Исаев, представляющий интересы нападающего ЦСКА Ильи Шкурина, заявил, что белорус может остаться в чемпионате Израиля.

«Мы общаемся с руководством ЦСКА. Клуб ищет аренду или трансфер для Шкурина. «Маккаби Петах-Тиква», за который нападающий играл в аренде в этом сезоне, хочет видеть Илью в составе своей команды для участия в премьер-лиге Израиля», - приводит слова агента Sport24.

Напомним, что в сентябре 2022 года Шкурин перешел в клуб «Маккаби Петах-Тиква» на правах аренды. В 33 матчах форвард забил 15 мячей.

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