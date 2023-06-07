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Смолов подтвердил, что поругался в с Габуловым после того, как Россия проиграла Хорватии на ЧМ-2018

Форвард не забил послематчевый пенальти
07 июня 2023 15:16
автор: Максим Скороходов

Нападающий «Динамо» Федор Смолов подтвердил, что у него была ссора с экс-вратарем сборной России Владимиром Габуловым после того, как национальная команда проиграла Хорватии по пенальти в четвертьфинале домашнего чемпионата мира.

Напомним, что Смолов не реализовал свою попытку, побив «паненкой».

«Мы поругались после игры, да. В душевой он сказал, что… Не помню точно. Из серии: «Это все твоё разгильдяйство, пижонство. Ты подставил команду».

Как ответил? Да никак. На тот момент я, конечно, разозлился, и был разговор на повышенных тонах. Ничего хорошего я тоже не сказал», - сказал форвард в интервью Нобелю Арустамяну для его YouTube-канала.

Добавим, что в той серии пенальти вратарь сборной России Игорь Акинфеев отразил один удар, но его напарник по команде Марио Фернандес в своей попытке не попал в створ ворот.

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источник: YouTube-канал Нобеля Арустамяна
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