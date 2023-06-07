Камоцци считает, что «Спартак» обязан бороться за чемпионство, а не за место в тройке

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о результатах красно-белых в завершившемся сезоне.

«На мой взгляд, третье место не совсем удовлетворительный результат для «Спартака», хотелось бы большего. Такой клуб, как «Спартак», обязан бороться за чемпионство, а не за место в тройке.», - приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Напомним, что по итогам прошедшего сезона московский клуб завоевал бронзовые награды чемпионата России. «Зенит» пятый раз подряд стал победителем РПЛ.

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